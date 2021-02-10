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TÜİK, Aralık 2020 dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.6 yükselirken, yakıtlarda yüzde 23 azaldı.

Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.4 düştü.



İhracat miktar endeksi ise aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 geriledi.

İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı.

İthalat miktar endeksi %6,6 arttı



İthalat miktar endeksi ise Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 yükseldi. Endeks, 2020 genelinde ise önceki yıla göre yüzde 7.8 arttı.



