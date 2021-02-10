Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

2020'de ihracat endeksleri geriledi

İhracat birim değer endeksi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0.4 gerilerken, ihracat miktar endeksindeki düşüş yüzde 5.7 oldu

2020'de ihracat endeksleri geriledi
HABERTURK.COM

TÜİK, Aralık 2020 dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.6 yükselirken, yakıtlarda yüzde 23 azaldı.

Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.4 düştü.

İhracat miktar endeksi ise aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 geriledi.

İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı.

İthalat miktar endeksi %6,6 arttı

İthalat miktar endeksi ise Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 yükseldi. Endeks, 2020 genelinde ise önceki yıla göre yüzde 7.8 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA TÜİK İşsizlik rakamlarını açıkladı! Kasım ayı işsizlik oranı - Haberler
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
TMO: Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor
İŞ-YAŞAMTMO'dan bakliyat üretim açıklaması
Son dakika haberleri: Zarar etmeden yatırım nasıl yapılır? Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMYatırım stratejisi ne olmalı?
TİM Başkanı Gülle: Fiyat istikrarının özü üretim ve ihracattır
İŞ-YAŞAMTİM'den fiyat istikrarı açıklaması
TİM Başkanı Gülle'den 'fiyat istikrarı' açıklaması
İŞ-YAŞAMTİM'den 'fiyat istikrarı' açıklaması
Ticaret kadınları mobil uygulaması yayında
İŞ-YAŞAMTicaret kadınları mobil uygulaması yayında
İTO'nun cep şubesi "İTO Mobil" devreye girdi
İŞ-YAŞAMİTO'nun cep şubesi "İTO Mobil" devreye girdi
Ocak ayında 60 ülkeye 392 ton çay ihraç edildi
İŞ-YAŞAMOcakta 60 ülkeye çay ihracatı
ÇCSİB'in ihracatı yüzde 8 arttı
İŞ-YAŞAMPandemiye rağmen ihracatı yüzde 8 arttı
Çelik sektöründen yüzde 15'lik ihracat artış hedefi
İŞ-YAŞAMTürkiye çelikte vites yükseltti