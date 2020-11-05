Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 27 Ekim 2020 tarihinde başlayan 2020-DUS başvuruları bugün sona erecek. Başvuruları bugün 23:59'da son erecek olan

2020-DUS başvuru nasıl yapılır? 2020-DUS başvuru kılavuzuna nereden ulaşılır? 2020-DUS başvuru yap

2020-DUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve

28983 Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri

çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen

adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından

yürütülecektir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul

edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecektir.

2020-DUS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DUS’a başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda

maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-

DUS Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr),ÖSYM

Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi

aracılığıyla yapacaklardır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile

giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini

yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru

süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

2020-DUS BAŞVURU KILAVUZU

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