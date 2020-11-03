Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bittikten bir saat sonra sonuçlarını öğrenebiliyor. Daha sonra 2-3 hafta sonrasında direksiyon sınavına giriliyor.
2020 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?
Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde sınava girebiliyor.
EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKEN BELGELER
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sürücü olur sağlık raporu
-Sicil kaydı
-Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)
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