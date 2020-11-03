Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: "Buse ile artık bir aileyiz" - İZMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bittikten bir saat sonra sonuçlarını öğrenebiliyor. Daha sonra 2-3 hafta sonrasında direksiyon sınavına giriliyor.

2020 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde sınava girebiliyor.

EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKEN BELGELER

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı

-Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)