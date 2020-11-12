Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) girecek adayların, sınav günü yaşayacakları nüfus cüzdanı problemlerine ilişkin açık olacak nüfus müdürlükleri belli oldu. İşte ÖSYM internet sitesinde açıklanan 2020-EKPSS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri listesi...

2020-EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"DUYURU

(12 Kasım 2020)

2020-EKPSS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Kasım 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

15 KASIM PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

2020-EKPSS SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.