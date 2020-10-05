2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ek başvuru alınacak

AA

ÖSYM'den, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin duyuru yapıldı.

"2020-EKPSS İçin Ek Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihi/Öğrenim Düzeyi/Engel Grubu/Engel Bilgilerinin Güncellenmesi" başlıklı duyuruya göre,

15 Kasım 2020'de uygulanacak sınav için 6-7 Ekim 2020'de ek başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 7 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 7 Ekim 2020 saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020'de başvuruda bulunan adayların yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.

Öte yandan, 6-7 Ekim 2020'de başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020'de (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 8 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler kısmında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 8 Ekim 2020 saat 23.59'a kadar) yatıracak.

6-7 Ekim 2020'de sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin "Ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi"ni edinmeleri gerekecek.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020'de başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 6-7 Ekim 2020 arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecek.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020'de başvuran adaylardan, engel grubu bilgisi hariç diğer engel bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar (Engel Bilgi Formunun 'Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler' ile 'Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler' bilgi alanları),değişen engel bilgisine ilişkin dilekçelerini, 7 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar "ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara" adresine ulaştıracak.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020'de başvuran adaylardan, engel grubu bilgisinde (Engel bilgi formunun engel durumuna ilişkin bilgilerde 'Sürekli Engel Grubu' ve 'Özel Durumlar' bilgi alanları) değişiklik/düzeltme olan adaylar ise 6-7 Ekim 2020'de, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden değişen engel grubuna ilişkin "Ön kabul ve taahhütbeyanı belgesi"ni edinerek bu belgeleri, dilekçe ekinde 7 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar "ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara" adresine ulaştıracak.

- Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adaylar sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olacak.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiyi adaylar (başvuru, sınav ücretinin yatırılması, sınavın uygulanması vb.),2020-EKPSS Kılavuzundan edinebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de Twitter hesabından, "Değerli adaylarımız, 2020-EKPSS için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvuru alınacaktır." bilgisini paylaştı.

Aygün, "Ayrıca daha önce 2020-EKPSS'ye başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini ve öğrenim düzeyi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.