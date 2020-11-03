Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü fay hattı sorgulama sistemi sayesinde herkes evinin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenebilir. Yaşadığınız binanın güvenli olup olmadığını öğrenebilmek için aşağıda yer alan fay hattı sorgulama ekranına tıklayın.

2020 FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ekranın sol tarafından Faylar sekmesinden ve Depremler sekmesinden Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini görebilirsiniz.

FAY HATTI NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Buradaki "kırık" terimi çatlaklarla karıştırılmamalıdır. Zira çatlaklarda kırılma yüzeyleri boyunca bir yer değiştirme, bir kayma söz konusu değildir. Bir çatlağın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.