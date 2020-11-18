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HaberlerGündemEğitim2020-Kaymakamlık cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! 2020 Kaymakamlık cevap anahtarı görüntüle
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2020-Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! 2020 Kaymakamlık cevapları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık cevap kağıdı görüntüleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesinde 2020-Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldığını duyurdu. 2020-Kaymakamlık sınavına giren adaylar cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek. 2020 Kaymakamlık cevapları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık cevap kağıdı görüntüleme

2020-Kaymakamlık cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! 2020 Kaymakamlık cevap anahtarı görüntüle

ÖSYM tarafından 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aday cevapları ve cevap anahtarları da erişime açıldı. Peki, 2020 Kaymakamlık cevapları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık cevap kağıdı görüntüleme

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARLARI VE ADAY CEVAPLARI

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2020-KAYMAKAMLIK CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

2020-KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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