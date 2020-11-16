İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ekim'in 18'inde gerçekleşmişti. 2020- Kaymakamlık sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklandığını merak ediyor. 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman
açıklanacak? 2020 Kaymakamlık sonuçları açıklandı mı?
2020-KAYMAKAMLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık),18 Ekim 2020 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapıldı.
2020 KAYMAKAMLIK SINAV MERKEZLERİ
010 ADANA
062 ANKARA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
610 TRABZON
650 VAN
2020-KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA?
2020-Kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020, saat 10.15’te başladı ve 150 dakika (2,5 saat) sürdü. 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde belli olacak.
2020-KAYMAKAMLIK SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2020-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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