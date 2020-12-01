Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için belirlenen yeni koronavirüs tedbirleri dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan yeni tedbir kararlarının ardından ÖSYM'den pek çok sınavın ertelendiğine dair bir açıklama geldi. Başvuruları 6-16 Kasım tarihinde gerçekleşen 2020-KPSS DHBT sınavı iptal mi? KPSS DHBT sınavı ertelendi mi? 2020-KPSS ne zaman?

2020-KPSS DHBT SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(01 Aralık 2020)

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"