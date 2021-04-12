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2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları araştırılıyor. Başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 2020-KPSS DHBT sınavı, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlardan biriydi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2020 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2020 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

KPSS DHBT NEDİR?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulacak.

2020 KPSS DHBT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ösym tarafından yayımlanan duyuruda "11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

2020 KPSS DHBT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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