KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına bu yıl da yüzbinlerce insan katıldı. Memuriyet hakkını kazanıp kazanamadığını merak eden adaylar bir süredir "2020 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı" diye soruyor. ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ),KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ),KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ),KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS SONUÇLARINI BU ADRES ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.