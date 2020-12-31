Medipol Başakşehir, 2020 yılında tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelenen ve temmuz ayında tamamlanabilen sezonu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak tarihe geçti.

Sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihi bir başarıya ulaştı. Turuncu-lacivertli takım, yılın ilk maçını geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı. Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kırklarelispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in yılın son maçında ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maç, 2-2 sona erdi.

2020 YILINDA 44 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 44 resmi maça çıktı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 19 galibiyet, 16 yenilgi ve 9 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertliler, 31 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Bu maçlarda toplam 75 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 31 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 31 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçların 15'ini kazanan turuncu-lacivertliler, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 54 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde 41 gol gördü.

AVRUPA'DA DA TARİHİ BAŞARI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupalarında da en büyük başarısını yakaladı. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Medipol Başakşehir, Süper Lig şampiyonu olarak aynı yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etme hakkı kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşını sahasında uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-0 kaybettiği ve çeyrek final şansını kaçırdı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise istediği sonuçları alamadı. Türkiye Kupası'nda yıl içinde 3 maça çıkabilen Medipol Başakşehir, bir galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Geçen sezon son 16 turunda Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, deplasmandaki golsüz beraberlikle kupaya veda etti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise 5. turdan katıldığı Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Turgutluspor'u 7-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Okan Buruk'un ekibi, son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile eşleşti.

2020 yılındaki Türkiye Kupası maçlarında 8 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 1 gol gördü.

Medipol Başakşehir'in 2020 yılındaki performansı şöyle: