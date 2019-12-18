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Milli Piyango'da 2020 büyük çekiliş heyecanı başladı. Her sene dev ikramiye dağıtan Milli Piyango İdaresi 2020'ye özel çekilişinde toplam ikramiye tutarı 80 bin TL oldu. Vatandaş çekiliş gününe gözlerini çevirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan bilgilere göre ise çekiliş 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta?

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

2020 Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini detaylı olarak anlatacağız. Siz de biletinizi kolay bir şekilde sorgulayabileceksiniz. Aşağıda anlatılan adımları sırasıyla sorgulayarak işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Telefondan Milli Piyango Sonuçları

sorgulamak için yapmanız gereken işlemler çok basittir. Öncelikle çekiliş bittikten sonra büyük ikramiye 80 Milyon lirayı kazandıran numaralar belli olacak. Bu ikramiye size çıkıp çıkmadığını sayfamız Milli Piyango sayfamız üzerinden çok rahat öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango sayfamıza giriş yaparak bilet numaranıza göre sorgulama yapabilirsiniz. Sıralı tüm liste açıklandığı anda size ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmiş olacaksınız.

Ayrıca sıralı tam listeyi sayfamız üzerinden tek tek görebileceksiniz. Buna göre hangi rakama hangi ikramiye tutarları veriliyor, amorti rakamlarının ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız.