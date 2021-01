2020'nin lider haber kanalı Habertürk TV oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Objektif, her görüşe söz veren ilkeli yayıncılık. Kapsamlı özel haberler, kritik son dakikalar, sahadan en sıcak yayınlar, gündem belirleyen tartışma programları, yayınlanmaya değer her haber ve aktarılmaya değer her görüş Habertürk'te.

2020'nin de lider haber kanalı Habertürk'ten teşekkürler Türkiye.