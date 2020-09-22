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2020 Sonbahar Doodle oldu! Sonbahar mevsimi özellikleri nelerdir? Güz mevsimi

"2020 Sonbahar" Google tarafından Doodle olarak seçildi. Google kullanıcıları bugün ana sayfalarında 2020 Sonbahar için hazırlanan fotoğrafı görecekler. Sonbahar mevsimi özellikleri nelerdir? 2020 Sonbahar mevsimi için hazırlanan Doodle resmi...

2020 Sonbahar

2020 yılının sonbahar mevsimi de geldi çattı. Google bu mevsimi Doodle olarak ayarlayarak kullanıcılarına bildirdi. 2020 Sonbahar mevsimi hakkında detayları derledik.

SONBAHAR NEDİR?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

2020 SONBAHAR DOODLE

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