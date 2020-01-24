SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği açıklama dün geldi. Milyonlarca emeklinin, "Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" sorularının yanıtı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu.

Bakan Selçuk memur emeklilerinin maaş farklarının dün itibarıyla ödenmeye başlandığını açıklarken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları için de tarih verdi. İşte ayrıntılar...

2020 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, maaş farklarını SSK emeklileri 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI 2020 YILI ZAM ORANI NE KADAR?

2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.