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HaberlerGündemEğitim2020 STS Eczacılık başvuruları bugün bitiyor! 2020 STS Eczacılık başvuru nereden yapılır? 2020 STS Eczacılık b
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2020 STS Eczacılık başvuruları bugün bitiyor! 2020 STS Eczacılık başvuru nereden yapılır? 2020 STS Eczacılık başvuru yap

Eczacılık alanında yurtdışı yükseköğretim diploma denkliği İçin yapılan 2020-STS Eczacılık başvuruları bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM, 14 Ekim 2020 saat 10.00'da başlayan başvuruların bugün biteceğini açıkladı. Peki sınava girmek isteyen adaylar 2020 STS Eczacılık başvurusunu nereden yapacak? İşte 2020 STS Eczacılık başvuru ekranı...

2020 STS Eczacılık başvuruları bugün bitiyor! 2020 STS Eczacılık başvuru nereden yapılır? 2020 STS Eczacılık b

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 2020 Eczacılık Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. 2020 STS Eczacılık adayları için geri sayım başladı. Peki 2020 STS Eczacılık başvurucu nereden yapılır? İşte 2020 STS Eczacılık başvuru ekranı...

2020 STS ECZACILIK BAŞVURULARI SON GÜN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan kılavuza göre Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 2020 STS Eczacılık başvuruları bugün sona eriyor. Sınava katılmak isteyen adaylar bugün saat 23:59'a kadar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ancak başvuru bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değil. ÖSYM tarafından belirlenen 225,00 TL sınav ücretinin süresi içinde yatırılmaması durumunda başvuru tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme
alınmayacaktır.

29 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak olan sınav toplam 135 dakika sürecek.

2020 STS ECZACILIK BAŞVURU FORMU

2020 STS ECZACILIK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 STS ECZACILIK BAŞVURU EKRANI

2020 STS ECZACILIK BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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