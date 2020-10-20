Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 2020 Eczacılık Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. 2020 STS Eczacılık adayları için geri sayım başladı. Peki 2020 STS Eczacılık başvurucu nereden yapılır? İşte 2020 STS Eczacılık başvuru ekranı...

2020 STS ECZACILIK BAŞVURULARI SON GÜN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan kılavuza göre Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 2020 STS Eczacılık başvuruları bugün sona eriyor. Sınava katılmak isteyen adaylar bugün saat 23:59'a kadar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ancak başvuru bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değil. ÖSYM tarafından belirlenen 225,00 TL sınav ücretinin süresi içinde yatırılmaması durumunda başvuru tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme

alınmayacaktır.

29 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak olan sınav toplam 135 dakika sürecek.

2020 STS ECZACILIK BAŞVURU FORMU

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2020 STS ECZACILIK BAŞVURU EKRANI

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