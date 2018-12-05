2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlanan yetkililer, olası gündüz sıcaklıklarının üstesinden gelmek için bir dizi önlem aldı. Japon Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates 3 günlük müzakerelerin sonunda Çarşamba günü müsabakalara ilgili yaptıkları değişiklikleri açıkladı.
İKİ SPOR DALINA SICAK ENGELİ
Dağ bisikleti müsabakalarının başlangıç saatinin 14.00’ten 15.00’e ertelendiğini açıklayan yetkililer, rugby müsabakalarının başlangıç zamanının ise saat 09.00’dan 10.30’a alınmasına karar verdi.
Yetkililer, maraton ve yürüyüş etkinliklerinin başlama zamanının Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği ile görüşüldüğünü söyledi. Nihai programa ise yıl sonuna kadar karar verileceği bildirildi. Öte yandan Olimpiyat Komitesi kaynaklarına göre, saat 07.00’da başlaması planlanan maraton ve 20 km yürüyüş müsabakalarının 1 saat önceye, 06.00’da başlayacak olan 50 kilometrelik yürüyüşün ise planlanandan 30 dakika önceye çekilmesi öngörülüyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı John Coates, yetkililerin olası sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Coates, sporcuların yarışları gerçekleştirebilmesi için iyi koşulları sağlama konusunda kendilerinden emin olduklarını da belirtti.
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