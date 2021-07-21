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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
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2020 Tokyo olimpiyatları yayın akışı! 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada büyük bir coşkuyla takip edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ya da 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yayın akışı belli oldu. Spor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Tokyo Olimpiyatları Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşiyor. 2020 Tokyo olimpiyatları yayın akışı! 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo olimpiyatları yayın akışı! 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenecek İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor severler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından takip edebilecek.

2020 TOKKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI

Olimpiyatlar 21 Temmuz'da yayınlanacak karşılaşmalarla başladı. İşte 21 Temmuz günü oynanan karşılaşmalar...

21 Temmuz Çarşamba: (softbol) (TRT SPOR Yıldız)

03.00 Avustralya-Japonya
06:00 İtalya ile ABD
09:00 Meksika ile Kanada

(Futbol) (TRT SPOR)

11.30 İsveç ve ABD kadın milli takımları
14.30 Avustralya - Yeni Zelanda

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