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HaberlerGündemEğitim2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri başladı! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu... 2020-TUS 2. dönem yerleşti
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2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri başladı! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu... 2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihi yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu. 2020-TUS 2. dönem tercihleri 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu... 2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihi yap!

2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri başladı! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu... 2020-TUS 2. dönem yerleşti

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, ÖSYM internet sitesi üzerinde başladı. 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre gerçekleşecek olan yerleştirme işlemleri için adaylar, 19-26 Kasım arasında tercih yapabilir. İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu... 2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihi yap!

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi
için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
öğreneceklerdir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak
bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve
mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından
atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih
kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla
tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme
yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren
dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan
tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar
arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

DİKKAT!!! Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine
diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür.
Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHİ YAP

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TOPLAYINIZ

2020 TUS BAŞVURU KILAVUZU

2020-TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKAYINIZ

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