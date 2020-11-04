ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 TUS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM'nin duyurusuna göre sınava katılan adaylar kendi cevap anahtarlarını ve soruların cevaplarını görebilecek. İşte 2020 TUS cevap kağıdı görüntüleme

2020 TUS CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Kasım 2020)

2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınavları Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 TUS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle kendi cevap anahtarınızı görebilirsiniz.

2020 TUS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ