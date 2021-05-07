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2020 yılı Türkiye'de 1940'tan sonra en fazla meteorolojik afet yaşanan yıl oldu

Türkiye'de geçen yıl 984 meteorolojik afet meydana gelirken, bu sayı 1940'tan beri ulaşılan en yüksek afet sayısı olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı Türkiye'de 1940'tan sonra en fazla meteorolojik afet yaşanan yıl oldu
AA

Türkiye'de geçen yıl 984 meteorolojik afet meydana gelirken, bu sayı 1940'tan beri ulaşılan en yüksek afet sayısı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda değişen iklim koşullarının etkisiyle meteorolojik afetlerin oluşum sayıları, etkili oldukları süre ve şiddetleri artarken, daha önce fazla görülmeyen bazı afet türleri de sıklıkla meydana gelmeye başladı.

Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de, meteorolojik afetlerin sayısında yıllar içinde artış yaşandı. Türkiye'de 2020 yılında toplam 984 meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet rapor edildi. Bu sayı, 2019'da 936 olmuştu. Uzun yıllar dağılımına bakıldığında, 2020 yılında meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içindeki en yüksek değer olarak kaydedildi.

Türkiye'de geçen yıl en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet, şiddetli yağış/sel oldu. 2020 yılında toplam 297 şiddetli yağış/sel afeti rapor edildi. İkinci sırada ise 262 olayla fırtına yer aldı. Bu afet kapsamında, hortum ve kum fırtınası gibi olaylar etkili oldu.

Fırtınayı ise 223 olayla dolu takip etti. Ülkede geçen yıl etkili olan diğer meteorolojik afetler ise kar, yıldırım, don, heyelan, çığ, orman yangını, sıcak ve soğuk hava dalgaları ile sis olarak listelendi. Fırtına ve sel geçen yıl ülkenin büyük kısmında görüldü.

2020 yılında meteorolojik afetler en fazla yazın ve bu mevsimin içinde de haziran ayında görüldü. Afetlerin en fazla etkili olduğu ikinci mevsim ise kış oldu.

Şiddetli yağış/sel, yıldırım ve dolu en fazla haziranda, fırtına en fazla şubat ayında görüldü.

Genel Müdürlük kayıtlarına göre, Türkiye'de 2020 yılında meteorolojik afetler en fazla Antalya, Van, Kayseri, Bursa ve Mersin illerinde meydana geldi.

- Erken uyarı, afet riskinin azaltılmasında fayda sağlıyor

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet öncesinde olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik, afet sırası ve sonrasında yapılan çalışmalara da katkı sağlayacak hizmetler sunuyor. Her türlü planlama ve uygulamada meteorolojik verilerin değerlendirilmesinin yanı sıra şiddetli meteorolojik olaylar öncesinde yapılan tahmin ve erken uyarılar, afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Afet sonrasında yapılan tahminlerle de yardım ve iyileştirme faaliyetlerine destek olunuyor.

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