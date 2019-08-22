Türkiye'de yıl içinde 5 milyar dolar civarında ilaç ithal ediliyor. İlaç ithalatını azaltmak amacıyla bir süredir önemli hamleler yapılırken, yerli ilaç firmalarından ise önemli adımlar geliyor. Yerli ilaç sektörü Türkiye'de üretmek üzere fabrika ve tıbbi yatırımlar yaparken yerli üreticilerin bu girişimleri, ilaç pazarındaki dengeleri değiştirebilir.

Türk ilaç firmalarının ekonomik daralma zamanlarında ülkedeki yabancı şirketlere göre avantajlı bir konuma geçtiğini belirten Haleddin Guliyev, özellikle klasik ilaç pazarı yerine takviye edici gıda pazarının genişlemesine dikkat çekti ve önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ FİRMALAR KARLILIĞI AZALTARAK ÜRETİME DEVAM EDİYOR

İlaç pazarındaki daralmanın nedenlerine değinen Haleddin Guliyev sözlerine şöyle devam etti: "Artan kur, maliyet artışı ve ilaç satışlarında uygulanan iskonto, kur sabitlemesi nedeniyle yurtdışı firmaların ürünlerini ülkemizden kademeli olarak azaltması, pazarda oluşan daralmayı sağlamaktadır. Yabancı ilaç firmaları sadece karlılığı göz önüne aldıkları için; kriz zamanında kur artışı nedeniyle mevcut karlılık oranı azaldıkça kademeli olarak ülkemizden çekilmeye veya bazı bölümlerini kapatmaya başlıyor. Yerli firmalar içinse bu durum, istihdam sağlama, ekonomiye katkı, hastaların sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için karlılığını azaltarak üretime devam etmesini ve mevcut durumda pastadan yerli firmaların daha büyük dilim almasına olanak sağlayacaktır.

2020 YILINDA KLASİK İLAÇLARIN YERİNE TAKVİYE EDİCİ GIDALAR GELİYOR

2020 yılında ilaç sektörünü bekleyen yeni dengeler olduğunu belirten Guliyev, öne çıkan yenilikleri anlattı: "Önümüzdeki sene hasta ve hekimlerde bütüncül, bireysel tıp anlayışı ön plana çıkarak; bireye yönelik koruyucu hekimliğin, fonksiyonel tıbbın, bütüncül yaklaşımın etkin olacağı inancındayız. Bu doğrultuda klasik ilaç yerine; takviye edici gıda pazarının artacağı, sporcu sağlığı ürünleri, hastalığa özgün probiyotik çeşitliliğinin artması, doğal enzimlerin, doğal antioksidan ürünlerin artacağını, insanlarda da takviye edici gıda bilincinin artacağını düşünmekteyiz" dedi.