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Porselen, masaüstü, mutfak, ev-dekor, tekstil ve banyo gibi farklı kategori ürünlerinde hizmet veren Porland, 2020 yılında yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Salgın döneminde tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, en hızlı hizmeti vermeye odaklandıklarını ifade eden Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, sektörün 2020 yılını değerlendirdi.

Pandemi döneminde mağaza sayısında herhangi bir eksilme yaşamadıklarını belirten İmge Pamukçu, online alışveriş sitesi üzerinden hizmet sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Pandemi süreci alışkanlıkların değişmesi anlamında da itici bir güç oldu. Alışverişler dijitale yöneldi ve e-ticaretin satış içinde payı hızlı bir şekilde arttı. Online satış kanalımız pandemi sürecinde müşterilerimizden büyük talep gördü ve satışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı. Bu doğrultuda, 2020 yılını yüzde 20’lik büyüme ile kapattık. E-ticaret kanalımızın yakaladığı başarılı satış grafiğini devam ettirmesi hedefiyle online kanalımıza sistemsel altyapı yatırımı yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

E-ticaret satışlarının toplam ciro içindeki payının yüzde 10 seviyelerine ulaştığını ifade eden Pamukçu, "Ürün satışlarımızda pandemi dönemi ile paralel olarak ortalama yüzde 25 oranında bir artış öngörüyoruz. 2021 yılında tamamlanmasını beklediğimiz 3 yeni Ar-Ge projemiz var. Bununla beraber, dijital alanda daha etkin ve yenilikçi çalışmalara imza atmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde; yurt içi ve yurt dışındaki firmaların, Çin yerine Türkiye'deki üreticileri tercih etmesi de ihracat rakamlarımızda yukarı yönlü bir ivme yakalamamamızı sağladı" diye konuştu.