Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),devletin sahip olduğu santralleri işleten Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ),ikili anlaşmalarla şehiriçi dağıtım ve perakende şirketlere sattığı birim elektriğin fiyatını 1 Ekim’de artırdı. Fiyat, 20.5 kuruştan, yaklaşık 35 kuruşa çıktı. EÜAŞ’ın, bu yılı 1.8 milyar TL dolayında zararla kapatmasının önüne geçildiği ifade ediliyor.

2020 YILI HESAPLARI

Ankara’da, enerji kulislerinde şimdi gerek elektrik, gerekse de doğalgazda 2020 yılı hesapları yapılıyor. Kulislerde, en çok dile getirilen ve yanıtı aranan sorular sırasıyla “Tarifeler ve elektriğin piyasa fiyatı ne olur?”, “Elektrikte, tüketim nasıl seyreder?”,

“Maliyeti oluşturan unsurlar ne kadar artar?”

Elektrikte, üretimden dağıtıma tüm sektör Ankara’da karar mercileriyle temas kuruyor, bu soruların yanıtlarını arıyor. Bu çerçevede gündeme gelen önemli bir gelişme enerji kulislerine yansıdı. Kulislerde, EÜAŞ’ın, toptan elektrik satış fiyatını yeni yılda düşürebileceği konuşuluyor. 1 Ocak 2020’de, toptan elektrik fiyatının 35 kuruştan, 30 kuruşa kadar inebileceği belirtiliyor.

TÜKETİCİYE YANSIR MI?

Olası bir indirimin son tüketiciye yansıyıp yansımayacağını, sektördeki diğer maliyet kalemlerindeki değişiklik belirleyecek. Elektrik dağıtım ve perakende sektörlerinin maliyetleri değerlendirilecek ve bu konuda bir karar verilecek.