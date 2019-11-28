2020 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Lise öğrencilerinin merakla beklediği YSK başvuru tarihi beli oldu. Üniversiteye hazırlanan ya da mezuna kalan öğrenciler için ÖSYM YKS başvuru tarihlerini açıkladı. Peki YKS başvuru tarihi ne zaman, başvurular ne zaman alınacak ve ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

YKS başvuru tarihi ne zaman?

Öğrenciler web üzerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilir. ÖSYM adayı olarak gösterilmeyen öğrenciler ise ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilir.

YKS başvuru tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 2020-YKS

06.02.2020 18.03.2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 06.02.2020 18.03.2020 2020-YKS

03.03.2020 19.03.2020