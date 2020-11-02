13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan 2020-YÖKDİL/2 Sınavı başvuruları bugün bitiyor. 2020 YÖKDİL 2 başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu...

2020 YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adayların girdiği YÖKDİL sınavı başvuruları bugün sona eriyor.

2020 YÖKDİL 2 başvur merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular

Başvuru Merkezleri aday başvurularını, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Başvuru

işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden

şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru merkezine gidildiğinde;

Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması ve aşağıdaki kimlik

belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanın aslı

T.C. Kimlik Kartı (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya

kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı,

barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul

edilecektir.)

Geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

Pembe/Mavi Kartın aslı

KKTC Kimlik Kartının aslı

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde

yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları

tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal

edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

2020 YÖKDİL 2 İnternet ile bireysel başvurular:

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday

İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak

başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da

sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi

ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday

başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında

gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

2020-YÖKDİL/2 Sınavı 3 Kasım 2020 tarihinde mesai saati bitiminde

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka

kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak

adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların,

bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2020 YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU

2020 YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ