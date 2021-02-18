2020 yılı içerisinde başvuruları tamamlanan ancak Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ertlenen 2020-YÖKDİL/2 sınavı 28 Şubat'ta gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2020-YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi al

2020-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ertelenen 2020-YÖKDİL/2 sınavı için yeni sınav tarihi 2021 Ocak'ta belli oldu. 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2020-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ