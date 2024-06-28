ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaşıyor.

DÜELLODA İLK SÖZLER

CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Biden-Trump yüzleşmesi başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Düello ABD'de yükselen enflasyon ve artan fiyatlar hakkındaki soruyla başladı. İlk olarak Biden'a yöneltilen soruya Biden şöyle yanıt verdi:

"Başkan olduğumda Sayın Trump'ın bana bıraktığı ekonomi felaket durumundaydı. İşsizlik oranı yüzde 15'e yükselmişti, 40 binden fazla iş yarattık."

Trump ise "Biz ülkemiz tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik, herkes bizden etkilenmişti. Birçok insan bizi takdir etti." açıklamasında bulundu.

Trump: Vergi affıyla ABD ekonomisini güçlü tuttuk. Ben ona devrettiğimde hiç enflasyon yoktu, onun döneminde yükseldi. Afganistan konusuna gelince ben oradan onurlu bir şekilde çıkacaktım. Biden'ın idaresindeyken çok fazla insan öldü. ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi.

Kürtaj konusu

Trump: Yüksek Mahkeme bunu reddetti ve buna katılıyorum. Row v wade kararı alındı ve herkes aynı şeyi istiyordu. Ben de 3 adet hakimi Yüksek Mahkemeye yerleştirdim. Eyaletler kendi karar veriyor, istisnalara inanıyorum ben. Bunlar radikaller bir çocuğun hayatını 8. 9. ayda almak istiyor, biz bu kararı eyaletlere geri verdik.

Biden: Sizin yaptığınız çok korkunç bir şeydi. Buna karşı oldukları fikri çok komik, bu adam eyaletlerin kendi kararını aldıklarını savunuyor. Ancak eyaletlerle 6 hafta sınırı var, birçok kadın 6 haftada hamile olduğunu bile bilmiyor. Ben Row v wade'i destekliyorum, bu kadın ve eyalet ve kadın-doktor arasında. Kadınlar hakkında en son karar alacak kişiler siyasetçiler.

Trump: Birçok genç kadın cinayete uğradı. Bu, onun sınırımızı açması ve katilleri ülkemize alması sebebiyle oldu. 9. ayda bebeği almak isteniyor

Biden: Row v wade bunu desteklemiyor, bu bir yalan. Ancak kadının hayatı tehlikedeyse bu karar alıyor. 51 yıl boyunca bu kanun doğruydu, hukukçular bunu savunuyordu. Bu adam sonra bu kararı geri çekti.

Göçmen konusu

Biden: Sınırdaki polis sayısına baktığımızda şu an kimse sınırı geçemez. O başkanken bebekleri aileleri ayırmak istiyordu, ben onu yapmadım. Ben kanunu değiştirdim, artık sınırdan geçenlerin yüzde 40'ı yasal bir şekilde giriyor. Sınır güvenlik polisiyle sağlayacağım

Trump: Biz ülkemizin en güvenli sınırlarına sahiptik, sadece bunu koruması gerekirdi. O ise sınırlarımızı teröristlere, katillere, ruh hastalarına açtı. Biz benim başkanlığımın sonun tarihimizin en güvenli sınırına sahiptik, şimdi en kötü sınırına sahibiz

Biden: Sınırdan geçen tek terörist, onun iktidarı sırasında oldu. El Kaide üyesi 3 askeri öldürdü.

Trump: Her eyalet bir sınır oldu, çok delice politikalar uyguladı. Benzeri görülmemiş suçlar işleniyor. Biz artık medeni olmayan bir ülkeyiz bunun sebebi de o. Gazilerimiz sokaklarda yaşıyor, onlar ise lüks otellerde.

TARTIŞMADA BAZI İLKLER YAŞANACAK

90 dakika sürecek tartışmada bu sene bazı ilkler yaşanacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyircisiz gerçekleşecek tartışmada, Biden'ın talebi üzerine sadece söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak. Biden bu talebi Trump'ın araya girmelerini engellemek için yaptı.

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Biden ve Trump, kürsüde ayakta durarak tartışacak ve yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.

Biden, adayların kapanış konuşmalarının sırasını ya da podyum pozisyonlarını belirlemek için yapılan yazı turayı kazandı. Biden, hakkını sahnede nerede yer alacağından yana kullandı.

ADAYLAR İLK KEZ BU KADAR ERKEN KARŞI KARŞIYA GELECEK Kasım ayında yapılacak seçimler için adaylar ilk kez bu kadar erken karşı karşıya gelecek. 81 yaşındaki Biden, günlerdir başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanlarıyla bu tartışmaya hazırlandı, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.