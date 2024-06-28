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        Haberler Dünya 2020’den bu yana ilk kez: ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi Donald Trump'ın yüzleşmesi başladı! | Dış Haberler

        2020’den bu yana ilk kez! Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya

        ABD'de her 10 yetişkinden 6'sının izleyeceğini söylediği Biden-Trump karşılaşması başladı... Bu karşılaşma sadece ABD'nin değil dünyanın da yakından takip edeceği bir program olacak. TSİ 04.00'da başlayan Biden-Trump düellosu 2024 Başkanlık Seçimi için yapılacak ilk karşılaşma. Adaylar neler vadedecek, 90 dakika sürecek karşılaşmada neler yaşanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 04:26
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        2020'den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
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        ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaşıyor.

        DÜELLODA İLK SÖZLER

        CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Biden-Trump yüzleşmesi başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

        Düello ABD'de yükselen enflasyon ve artan fiyatlar hakkındaki soruyla başladı. İlk olarak Biden'a yöneltilen soruya Biden şöyle yanıt verdi:

        "Başkan olduğumda Sayın Trump'ın bana bıraktığı ekonomi felaket durumundaydı. İşsizlik oranı yüzde 15'e yükselmişti, 40 binden fazla iş yarattık."

        Trump ise "Biz ülkemiz tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik, herkes bizden etkilenmişti. Birçok insan bizi takdir etti." açıklamasında bulundu.

        Trump: Vergi affıyla ABD ekonomisini güçlü tuttuk. Ben ona devrettiğimde hiç enflasyon yoktu, onun döneminde yükseldi. Afganistan konusuna gelince ben oradan onurlu bir şekilde çıkacaktım. Biden'ın idaresindeyken çok fazla insan öldü. ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi.

        Kürtaj konusu

        Trump: Yüksek Mahkeme bunu reddetti ve buna katılıyorum. Row v wade kararı alındı ve herkes aynı şeyi istiyordu. Ben de 3 adet hakimi Yüksek Mahkemeye yerleştirdim. Eyaletler kendi karar veriyor, istisnalara inanıyorum ben. Bunlar radikaller bir çocuğun hayatını 8. 9. ayda almak istiyor, biz bu kararı eyaletlere geri verdik.

        Biden: Sizin yaptığınız çok korkunç bir şeydi. Buna karşı oldukları fikri çok komik, bu adam eyaletlerin kendi kararını aldıklarını savunuyor. Ancak eyaletlerle 6 hafta sınırı var, birçok kadın 6 haftada hamile olduğunu bile bilmiyor. Ben Row v wade'i destekliyorum, bu kadın ve eyalet ve kadın-doktor arasında. Kadınlar hakkında en son karar alacak kişiler siyasetçiler.

        Trump: Birçok genç kadın cinayete uğradı. Bu, onun sınırımızı açması ve katilleri ülkemize alması sebebiyle oldu. 9. ayda bebeği almak isteniyor

        Biden: Row v wade bunu desteklemiyor, bu bir yalan. Ancak kadının hayatı tehlikedeyse bu karar alıyor. 51 yıl boyunca bu kanun doğruydu, hukukçular bunu savunuyordu. Bu adam sonra bu kararı geri çekti.

        Göçmen konusu

        Biden: Sınırdaki polis sayısına baktığımızda şu an kimse sınırı geçemez. O başkanken bebekleri aileleri ayırmak istiyordu, ben onu yapmadım. Ben kanunu değiştirdim, artık sınırdan geçenlerin yüzde 40'ı yasal bir şekilde giriyor. Sınır güvenlik polisiyle sağlayacağım

        Trump: Biz ülkemizin en güvenli sınırlarına sahiptik, sadece bunu koruması gerekirdi. O ise sınırlarımızı teröristlere, katillere, ruh hastalarına açtı. Biz benim başkanlığımın sonun tarihimizin en güvenli sınırına sahiptik, şimdi en kötü sınırına sahibiz

        Biden: Sınırdan geçen tek terörist, onun iktidarı sırasında oldu. El Kaide üyesi 3 askeri öldürdü.

        Trump: Her eyalet bir sınır oldu, çok delice politikalar uyguladı. Benzeri görülmemiş suçlar işleniyor. Biz artık medeni olmayan bir ülkeyiz bunun sebebi de o. Gazilerimiz sokaklarda yaşıyor, onlar ise lüks otellerde.

        TARTIŞMADA BAZI İLKLER YAŞANACAK

        90 dakika sürecek tartışmada bu sene bazı ilkler yaşanacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyircisiz gerçekleşecek tartışmada, Biden'ın talebi üzerine sadece söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak. Biden bu talebi Trump'ın araya girmelerini engellemek için yaptı.

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        Biden ve Trump, kürsüde ayakta durarak tartışacak ve yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.

        Biden, adayların kapanış konuşmalarının sırasını ya da podyum pozisyonlarını belirlemek için yapılan yazı turayı kazandı. Biden, hakkını sahnede nerede yer alacağından yana kullandı.

        ADAYLAR İLK KEZ BU KADAR ERKEN KARŞI KARŞIYA GELECEK

        Kasım ayında yapılacak seçimler için adaylar ilk kez bu kadar erken karşı karşıya gelecek. 81 yaşındaki Biden, günlerdir başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanlarıyla bu tartışmaya hazırlandı, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.

        EKONOMİ, GÖÇMEN SORUNU, KİŞİSEL KONULAR...

        Münazarada, Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorunu gibi iç meselelerin yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konuları ile yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili tartışmaları, gizli belgelerin saklanması başta olmak üzere kendileri veya aile üyeleriyle ilgili gündemdeki hukuki konuları masaya yatırması bekleniyor.

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        Biden hakkında bazı bilgiler:

        Yaş: 81

        Parti: Demokrat

        Geçmiş deneyim: Biden, lisans eğitimine Delaware Üniversitesi'nde başladı ve hukuk diplomasını Syracuse Üniversitesi'nden aldı. 1972'de ABD Senatosu'na seçilmeden önce hukuk ve yerel kamu görevlerinde kısa bir kariyeri vardı; 2009'da Başkan Barack Obama'nın başkanlığında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevi sürdürdü. Jill Biden ile evli ve iki çocuğu var. İlk eşi ve kızı 1972'de trafik kazasında öldü, oğlu Beau Biden ise 2015'te beyin kanserinden öldü.

        Kampanyanın ana vaatleri: Biden, ikinci döneminin ilk döneminin devam olarak belirledi ve "Hadi bu işi bitirelim", sloganını kullanıyor. Biden kürtaj hakkını savunacağını söyledi ve bazı Cumhuriyetçileri tehdit etti. Biden, yeniden seçilmesi halinde Amerika'nın dünya sahnesindeki imajını ve ülke içinde demokrasiyi koruyacağını söyledi.

        Trump hakkında bazı bilgiler:

        Yaş: 78

        Parti: Cumhuriyetçi

        Geçmiş deneyim: Trump, Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu. Başarılı 2016 başkanlık adaylığını başlatmadan önce Trump, bir emlak zengini, iş insanı ve "The Apprentice" programının sunucusu olan bir realite televizyon yıldızıydı. Beş çocuğu var ve Melania Trump ile evli.

        Kampanyanın ana vaatleri: Eğer bir dönem daha kazanırsa Trump, federal hükümetin kilit gruplarını elden geçireceğini ve sosyal güvenlik ağı programlarını keseceğini söyledi. Ayrıca siyasi muhaliflerine karşı intikam sözü verdi ve Biden ve ailesinin "takip etmesi" için özel bir savcı atayacağını dile getirdi.

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