KYK burs başvuruları başladı mı? YKS ikinci ek tercih kayıt işlemlerinin ardından yüzbinlerce üniversite öğrencisi dünden beri heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere başvurular e-Devlet KYK uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapılıyor. Bu nedenle de en çok merak edilenler başında "e-Devlet KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusunun da cevabı geliyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabıyla ilgili detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapıldı. Yani geçtiğimiz gün itibariyle KYK burs başvuruları için kritik öneme sahip olan YKS ikinci ek tercih sürecinde sona gelindi.

Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burs başvurularının bu geceden itibaren bu hafta en geç 5 Kasım Cuma gününe kadar başlaması öngörülüyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KYK BURSU NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.