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2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: 2021 2022 okulların açılış tarihi belli oldu

Telafi eğitimin son birkaç günü öncesi okulların yeni yılda ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, 2021-2021 eğitim-öğretim yılında okulların hangi tarihte açılacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: 2021 2022 okulların açılış tarihi belli oldu

2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Peki, ilk ders zili ne zaman çalacak? MEB yeni eğitim ve öğretim takviminde okulların başlayacağı tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar...

2021-2022 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

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