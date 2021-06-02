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2021 AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF bahar dönemi sınav sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş ekranı

2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? sorusunun cevabı belli oldu! Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıkladı. Örgün öğretime devam edemeyen ya da ikinci üniversite için AÖF'e kayıt olan öğrenciler final sınavlarını koronavirüs nedeniyle online sistem üzerinden yapabilecek. İşte AÖF sınav giriş ekranı

2021 AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF bahar dönemi sınav sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş ekranı

Binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisinin ilgiyle takip ettiği AÖF sınavları için tarih belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı. AÖF final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş ekranı

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

2021 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF DİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

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