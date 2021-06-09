2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne? sorusunun cevabı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla takip ettiği yaz okulu kayıt yenileme ve sınav takvimini açıkladı. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ