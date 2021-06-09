2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne? sorusunun cevabı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla takip ettiği yaz okulu kayıt yenileme ve sınav takvimini açıkladı. İşte AÖF yaz okulu takvimi
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
|YAZ OKULU
|01-04 Temmuz 2021
|Kayıt Yenileme
|05 Temmuz 2021
|Derslerin Başlangıcı
|15 Temmuz 2021
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
|19‒23 Temmuz 2021
|Kurban Bayramı Tatili
|20 Ağustos 2021
|Derslerin Bitimi
|23-27 Ağustos 2021
|Yaz Okulu Sonu Sınavları
|31 Ağustos 2021
|Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|06-08 Eylül 2021
|Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
|09 Eylül 2021
|Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|13 Eylül 2021
|Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
|15 Eylül 2021
|Tek Ders Sınavı
|17 Eylül 2021
|Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
|TELAFİ
|15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
|19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
|20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
|21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
|22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
|23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
|EK SINAVLAR
|20 Eylül - 02 Ekim 2021
|Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar
|NOTLAR:
* Öğrencilerin sınavlarının çakışmasını engellemek için Ara Sınavları ve Dönem Sonu sınavlarının ders programında belirtilen gün ve saatte yapılması önem arz etmektedir.
** Yaz Okulu Ara Sınav Takvimi, birimler tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulacaktır.
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