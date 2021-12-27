İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 final sınavları toplam 4 oturumdav 18-19 Aralık'ta gerçekleşmiştiç. AUZEF sınavlarına katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuç tarihi ve 2021 AUZEF telafi sınavı tarihlerini araştırıyor. Bilindiği gibi 2021-2022 Akademik Yılı AUZEF bitirme sınavları sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleşmişti. AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı için gözler İstabul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte AKSİS giriş ve AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı