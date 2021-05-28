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2021 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar günü hediyeleri

Sosyal medyanın gündeminde 2021 Babalar günü ne zaman? sorusu var. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlandığı bilinen Babalar Günü için babasına sürpriz yapmak isteyenler Babalar Günü hediyeleri araştırmalarına başladı. 2021 yılında Babalar günü hangi gün kutlanacak? Babalar günü tarihi belli oldu!

2021 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar günü hediyeleri

Tıpkı Anneler Günü gibi senede bir gün kutlanan ve babalara duyulan sevginin dile getirildiği Babalar Günü 2021 tarihi merak ediliyor. Bilindiği gibi Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. Bu sene babalar günü hangi gün, ne zaman kutlanacak? sorularının cevaplarını ve babalar günü hediyelerini haberimizde derledik...

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

Babalar günü hediyesi seçerken asıl önemli olan babanızın neyden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşünmeniz ve onun mutlu olmasını istemeniz alacağınız hediyeyi yeteri kadar anlamlı yapacaktır.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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