Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

2021 Benzin ve motorin zammı! Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu, zam oranı nedir?

Vatandaşın gündeminde benzine ve motorine gelen son zamlar var. Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik motorin ve benzine zam olarak yansıdı. Araç sahipleri benzine ve motorine gelen zammı araştırıyor. Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu, zam oranı nedir?

2021 Benzin ve motorin zammı! Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu, zam oranı nedir?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak benzin ve motorin zamları merak ediliyor. İşte gelen son zamdan sonra benzin ve motorinin litre fiyatı

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 7.53’ten 7.94 liraya, Ankara’da 7.61’den 8.02 liraya, İzmir’de 7.62’den 8.03 liraya yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Agari ücret zammı ne zaman belli olacak?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2021 Güncel fındık fiyatları listesi... İl il fındık fiyatları ne kadar?
MERAK EDİLENLER İl il fındık fiyatları listesi
Evde bakım maaşları yatıyor! 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları yatıyor
Memur maaşları ödeniyor! En düşük memur maaşı SGK ve Bağ-Kur ne kadar?
MERAK EDİLENLER Memur maaşları güncel tablo
Emekli maaşları ne kadar? Ekim 2021 en düşük emekli maaşı SGK ve Bağ-Kur ne kadar?
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları güncel tablo
2021 Fındık fiyatları ne kadar? Giresun, Trabzon, Ordu (il il) güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 Fındık fiyatları ne kadar?
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim listesi açıklandı mı? İşte kritik tarih
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
Memur Maşları Ekim ayı ödemeleri başlıyor! En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşları tablosu
Emekli Maaşları: Bağ-Kur ve SGK 2021 Ekim | En düşük emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları ne kadar?
FED toplantısı ne zaman, hangi gün? FED faiz kararı ne olacak? FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?
MERAK EDİLENLER FED toplantısı ne zaman, hangi gün?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.