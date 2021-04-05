2021 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye mazot gübre desteği, süt desteği için ödemeleri için tarih belli oldu. Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesinin bugün (2 Nisan) hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda "Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz.

Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

9 milyon 630 bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;

2 milyon 374 bin 498 TL.

Ödemeler saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak." ifadelerini kullandı.

SU ÜRÜNLERİ DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YATIYOR!

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 2, 2021

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün (25 Mart) resmi Twitter hesabından attığı tweetle mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih verdi. Bakan Pakdemirli ödemelere ilişkin "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilimizde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 25, 2021

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart’tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan’dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

E-DEVLET ÇİP SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİNİN YATIP YATMADIĞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

6 MART 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YENİ MAZOT, GÜBRE DESTEĞİ FİYATLARI

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 Mart 2021 tarihinde Twitter'da yaptığı açıklamada:

"Yaklaşık 377 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz.

Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL,

Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

Buna göre;

TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00’den sonra,

TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00’den sonra ödeme yapılacaktır." dedi.

2020 EKİM, KASIM SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bakan Pekdemirli Twitter'da yaptığı açıklamada "Süt desteği kapsamında 2020 yılı Ekim ve Kasım ayları için; 243.128 üreticimize, 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.

Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00’den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.

Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.