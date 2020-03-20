Avrupa genelinde hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın" ilan edilen virüsün etkileri üzerine UEFA'ya üye 55 federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri bir araya gelerek 2020'de düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteleme kararı almıştı. 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılırken UEFA konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın EURO 2020 ismiyle oynanacağı belirtildi. Bilet sahiplerinin, 2021'deki turnuvaya katılmamaları halinde paralarının iade edileceği kaydedildi.