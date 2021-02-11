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Haberlerİş-Yaşam2021'de yeni istihdam planlayan yüzde 44 - Haberler
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2021'de yeni istihdam planlayan şirketlerin oranı yüzde 44

Kariyer.net'in Curiocity iş birliğiyle HR Pulse araştırma serisi kapsamında gerçekleştirdiği “2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?” araştırmasının sonuçları yayınlandı. 4 bini aşkın çalışan ve 830 işverenle yapılan araştırmada, çalışanların hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olduğu; buna karşılık 2021 yılı için tahmin ettikleri ücret artış oranının yüzde 12,4 olduğu ortaya çıktı. İşverenin yüzde 14.2 zam planladığı 2021 yılında işletmelerin yarısı pandemiden olumsuz etkilendiklerini belirtse de 2021 yılı için çalışan sayısında artış yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 44 oldu

2021'de yeni istihdam planlayan yüzde 44 - Haberler
2021'de yeni istihdam planı yüzde 44 oldu
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HABERTURK.COM

Kariyer.net’in Curiocity ile HR Pulse Araştırma Serisi kapsamında gerçekleştirdiği “2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?” araştırması, 2021 yılına çalışma hayatına dair beklentileri çalışanların ve işverenlerin gözünden ortaya koydu. Araştırma, 18 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında 4.004 beyaz yaka çalışan ile 830 işverenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her 10 çalışandan sadece 4’ünün işinden memnun olduğu görülen araştırma sonucuna göre, çalışanların en büyük beklentileri geçen yıl olduğu gibi ‘tatmin edici maaş ve prim sistemi’ oldu.

HAYALLER VE GERÇEKLER FARKLI

Çalışanlar 2021 yılı için hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olacağını söyleseler de 2021 yılı için öngördükleri ücret artış oranının ortalama yüzde 12,4 olması dikkat çekti. İşveren penceresinden bakıldığında ise 2021 yılı için çalışanlara yapılması planlanan ücret artış oranı ise ortalama yüzde 14,2 oldu.

Araştırmaya katılan her 10 beyaz yaka çalışandan 6’sı, mevcut maaşından memnun olmadığını bildirirken, çalışanların sadece yüzde 15’i, aldığı maaşla rahatlıkla geçinebildiğini belirtiyor.

Her 10 çalışandan 6’sı maaş artışının mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmelerinde etkili olduğunu da belirtiyor. Bu yıl istenilen maaş artışı alamayan adayların yüzde 70’i, daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor.

Her 10 çalışandan 6’sı, önümüzdeki 6 ay içerisinde iş değiştirmeyi düşündüğünü de belirtiyor. Bu düşünceyi tetikleyen temel nedenin ücret ve yan hakların mevcut durumda yetersiz kalması olduğu belirtiliyor. İş değiştirmeyi düşünenlerin maaş artışı beklentisinin ise ortalama yüzde 30 oranında olduğu görülüyor.

Adayların yeni işlerinden / çalıştıkları işten beklentileri sorulduğunda; birinci sırada en yüksek puanla «tatmin edici maaş ve prim sistemi» geliyor. Bunu «yükselme olanağı / kariyer olanakları» ve «motive edici çalışma ortamı» takip ediyor.

2021 İÇİN YENİ İSTİHDAM PLANLARI GÜNDEMDE

İşverenlerin yüzde 46’sı şirketlerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. Araştırma sonuçlarına göre; pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten şirketlerin çoğunun (yüzde 51) kısa çalışma ödeneği aldığı görülüyor. Ayrıca şirketler, sağlık problemleri nedeniyle iş süreçlerinin aksadığını, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ekonomik sıkıntı çekildiğini ve çalışanlara ücretsiz izin kullandırmak durumunda kalındığını da belirtti.

Diğer yandan pandeminin şirketlerine olumlu etkisi olduğu söyleyen şirketlerin oranının ise yüzde 20 olduğu görülüyor. Bu şirketler artan iş hacmi sebebiyle büyüdüklerini, yeni işe alımlar yaptıklarını bildiriyor.

İşverenlere“2021 yılında çalışan sayısını arttırmayı planlıyor musunuz?” diye sorulduğunda; bu yıl için çalışan sayısında artış planlayan şirketlerin yüzde 44 ile çoğunlukta olduğu görülüyor. Yıl içerisinde şirket yönetiminin ihtiyaca göre kadar vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 25.

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