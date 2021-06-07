2021 LGS taban puanları belli oldu mu?

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu, 2021 DGS başvuruları 31 Mayıs'ta tamamlanmıştı. 2021 DGS başvuru kılavuzu ve DGS sınav ücreti sınava katılmak isteyen adaylarla paylaşıldı. İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

2021 DGS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapıldı.

2021 DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 DGS Geç başvuru tarihi 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 DGS geç başvuru ücreti 225 lira olarak belirlendi.

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2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.