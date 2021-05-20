ABD Kongre binası işgali Cumhuriyetçiler ve Demokratları ikiye böldü 0:00 / 0:00

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ABD'nin 46. Başkanı olan Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalayan Demokratlar ABD Kongre binası baskını olarak bilinen ''Capitol'' isyanını soruşturacak bir komisyon için oy kullandı.

ABD Temsilciler Meclisin'de Demokratlar 252 oyla soruşturma için evet derken Cumhuriyetçiler 175 oyla hayır oyu verdi.

Donald Trump, ABD Kongre binası işgali soruşturması için Cumhuriyetçi takım arkadaşlarına soruşturma aleyhine oy vermek için çağrıda bulunmuştu.

BBC'nin aktardığı haberde, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Mitch McConnell, soruşturmanın onaylanmayacağının büyük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Araştırma komisyonu kapsamında Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olmak üzere eşit olarak bölünmüş toplam 10 üye olacak. Komisyon özellikle bir daha böyle bir işgalin olmamasına ve önüne geçmeye odaklanacak.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE SORUŞTURMAYA DESTEK VAR

35 Cumhuriyetçi vekil de evet oyu kullanarak soruşturmaya destek verdi. New York Milletvekili John Katko, soruşturmaya destek vererek ABD Kongre binası işgalinin ''Gerçeklerle ilgili olduğunu, partizan bir siyasi tavır olmadığını'' vurguladı.

Ancak Georgia'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, komisyonun "Trump destekçilerini karalamak için" Demokratlar tarafından bir hile olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump destekçileri, Başkan Joe Biden'ın Kasım seçimlerindeki zaferini kabul etmedi, zaferin onaylamasını engellemek için 6 Ocak'ta Trump destekçisi gruplar tarafından ABD Kongre binasına baskın düzenlendi. ABD'de 5 kişi Kongre binası işgalinde hayatını kaybetmişti.