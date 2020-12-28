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2021 Emekli maaş zammı: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağı büyük ölçüde kesinleşti. Bu durum memur maaşları ve emekli aylıklarına, beklenenden daha yüksek zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki 2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaş zammı son durum...

2021 Emekli maaş zammı: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
HABERTURK.COM

Binlerce emekli 2021 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacak merak ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon farkına göre belirleniyor. Peki 2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzmanlar ne söylüyor? İşte 2021 emekli maaşında son durum...

2021 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Emekli aylığı ve memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Peki, enflasyonun aralık ayında sıfır çıkacağını varsayarsak emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6, memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.

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