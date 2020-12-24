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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.
MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL 2.400 TL 2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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