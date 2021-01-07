2021 yılında geçerli olacak en düşük ve en yüksek memur maaşı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyon verileri 4 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. 2021 yılı emekli ve memur maaşları zam oranı araştırılıyor. İşte 2021 Memur maaşları, emekli maaşları...
TÜİK ARALIK 2020 ENFLASYON ORANI
TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.
2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
|MEMUR MAAŞLARI NE OLDU?
|UNVAN VE DERECE
|2020 Temmuz
|2021 Ocak
|Vali
|13.818
|14835
|Genel müdür (1/4)
|13.891
|14.914
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.301
|7.839
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.509
|4.841
|Öğretmen (1/4)
|5.634
|6.049
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12.712
|13.648
|Başkomiser (3/1)
|7.296
|7.833
|Polis memuru (8/1)
|6.388
|6.859
|Uzman doktor (1/4)
|8.675
|9.314
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.465
|5.868
|Mühendis (1/4)
|7.452
|8.001
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.692
|5.038
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.075
|7.596
|Vaiz (1/4)
|5.854
|6.285
|Avukat (1/4)
|7.115
|7.639
|En düşük memur maaşı
|4.230
|4.542
NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
|SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
|2020 Temmuz
|2021 Ocak
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|2.233
|2.420
|SSK (2000 SONRASI)
|1.500
|1.500
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1.627
|1.763
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1.534
|1.662
2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
|Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
|Temmuz
|Ocak
|1.500
|1625
|1.586
|1719
|1.692
|1834
|1.798
|1948
|1.904
|2063
|2.009
|2177
|2.115
|2292
|2.221
|2407
|2.327
|2522
|2.432
|2635
|2.538
|2750
|2.644
|2865
|2.750
|2980
|2.855
|3094
|2.961
|3209
|3.067
|3324
|3.173
|3438
|3.278
|3552
|3.384
|3667
|3.490
|3782
|3.596
|3897
|3.701
|4011
|3.807
|4125
|3.913
|4240
|4.019
|4355
|4.124
|4469
|4.230
|4584
|4.336
|4699
|4.442
|4814
|4.547
|4927
|4.653
|5042
|4.759
|5157
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
|Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
|Temmuz
|Ocak
|1.534
|1662
|1.586
|1719
|1.692
|1834
|1.798
|1948
|1.904
|2063
|2.009
|2177
|2.115
|2292
|2.221
|2407
|2.327
|2522
|2.432
|2635
|2.538
|2750
|2.644
|2865
|2.750
|2980
|2.855
|3094
|2.961
|3209
|3.067
|3324
|3.173
|3438
|3.278
|3552
|3.384
|3667
|3.490
|3782
|3.596
|3897
|3.701
|4011
|3.807
|4125
|3.913
|4240
|4.019
|4355
|4.124
|4469
|4.230
|4584
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