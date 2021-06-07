2021 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? Galatasaray başkan adayları kimler? İşte GS seçim tarih

Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray Futbol Klübünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından seçimle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır" denildi.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

Burak Elmas

Eşref Hamamcıoğlu

Yiğit Şardan

Işın Çelebi

İbrahim Özdemir

Mustafa Öztürk