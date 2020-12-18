2021'in en yaramaz burçları

2021 yılında tutulmalar İkizler ve Yay burçlarında gerçekleşecek. Kimi çocuk sanatsal yeteneklerini geliştirmek için yeni alanlarla tanışacak kimi de araştırmalar yapacak. Daha çok öğrenecek ve daha fazla iletişim kuracaklar. Kardeşleri, arkadaşları, öğretmenleri ve büyükleriyle ilişkileri daha iyi olacak. Ebeveynlere düşen sorumluluk çocuklarının iletişim kurmasının önünü açmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek.

Tehlikeli kısmı Kova Burcu etkisinin teknolojinin kötü kullanımı üzerine geliştiği! Anne ve babalar teknolojiyi yasaklamak yerine, çocukları gibi kullanmayı deneyecekler. Sosyal medya sitelerinde profil oluşturacak, onların gözüyle dünyayı görmeyi deneyecekler. Yapmanız gereken tek şey onları dinlemeye açık olmak ve deneyimlerini paylaşmaya gönüllü olmak. Unutmayın Kadersel Ay Düğümleri İkizler ve Yay Burçlarında… İkizler deneyimlemeli, Yay dinlemeli.

Koç Burcu Çocukları

Çocuklarımız aktif, girişimci, öncü ve önder burca ait bu çocuklarımız aslında 2021 yılı tarafından desteklenecekler. Özellikle kendi yeteneklerini keşfetmek üzerine çok güçlü bir zaman yaşayacaklarını düşünüyorum. Kardeşleri varsa onlarla iletişime geçmeleri bu yıl daha kolay olacak. Diğer yandan arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek adına yeni beceriler kazanacakları bir yıl içerecek. Satürn onların 11. Evinde, yani arkadaşlık ilişkilerini geliştirdikleri evde olacak. Bu yıl Koç burcu çocuklarımız kendi gruplarını, kendi arkadaşlarını, kendi zevk aldığı alanları keşfedecek ve buralarda daha çok vakit geçirecekler. Biz ebeveynler olarak onları yönlendirebilmek adına onları müzelere müze kart çıkartıp yönlendirebiliriz. Onları araştırmaya teşvik edebilir laboratuvarlara götürebilir ve marina parklara götürebiliriz. Bitkileri, canlıları hayatı araştırabilecek bütün alanlarla ilgili onları özel üyelikler çıkartabilir, onların yanında olmayı deneyimleyebiliriz.

Boğa Burcu Çocukları

Sakin, sabırlı ve iştahına düşkün olan sevgili Boğa burcu çocuklarımız, bu yıl kendi hayatlarında hedefler geliştirmeye odaklanacaklar. Kendi hedeflerini ortaya çıkartmak için özellikle onları Nisan ve Mayıs ayı daha fazla destekleyecek. Ama tüm yıl boyunca yeni hedefler koymaya uğraşacaklar. Özellikle hayatlarında yapmak istedikleri ne varsa onları biriktirerek adım adım giderek, üstüne bir tuğla daha koyarak inşa etmeyi öğrenecekler. Bu dönem ilgileri daha çok uzaya, kaşifliğe doğru merak salabilir. Onların bu meraklarını giderebilmek için biz ebeveynler onları meraklarına yönlendirecek alanlarla tanıştırabilir, onları bu konuda geliştirecek oyuncaklar alabiliriz. Ya da bu konudaki dergilerle onların hayatlarında neleri yapmaları gerektiği ile ilgili çözümleri buldurmak için onlara yardımcı olabiliriz.

İkizler Burcu Çocukları

Bu yılın yaramazları İkizler burçları, kendi kalıplarına sığmayacaklar. Yeni elbiseler, farklı insanlar, farklı diller öğrenmeye daha çok adım atacakları bir yıl olacağını düşünüyorum. Özellikle İkizler burçları kendi kaplarına sığmayacak ve kendilerini değiştirmek isteyecekler. Çocuklarınızın odalarını değiştirebilirsiniz. Bu yıl için 2021 temasında güzel bir dekorasyon yapıp güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Diğer yandan onları yabancı kültürlere, yabancı deneyimleri karşı yönlendirebilir, yeni bir dil öğrenmesi için teşvik edebilirsiniz. Bu yıl bunları inşa etmek için çok önemli bir zamanları olacak. Özellikle Haziran ve Temmuz ayları çocuğunuzu çok fazla bu konularda destekleyecek.

Yengeç Burcu Çocukları

Ailenin kıymet ve değerini bilen sevgili Yengeç burcu çocuklarımız, bu yıl daha çok ortak paylaşımlar üzerine ilerleyecekler. Sevdikleri arkadaşlarıyla birlikte ortaklaşa geliştirdikleri projeler içerisinde olabilirler. Tek başlarına çalışmaları pek uygun değil. Fakat çalışma arkadaşlıkları edinip onlarla paylaşımlar yaparlarsa derslerindeki başarılarının daha fazla artma ihtimali de söz konusu olacak. Diğer yandan dedelerinin ya da aile büyüklerinin çalışma olanaklarının içerisine dahil olabilirler. Özellikle baba ve baba figürlerinden gelen işlerde özellikle yaz aylarında da aileye yardımcı olacak işler içerisinde olabilirler. Yaz aylarında onları bir iş imkanı yaratmalı. Ve kendi hayatında paranın değerli olduğunu, çalışma yaşamının ne olduğunu onlara bu yıl daha fazla öğretmeye programlı olabilirsiniz.

Aslan Burcu Çocukları

Lider yönü yüksek Aslan burcu çocuklarımız, bu yıl kendi hayatlarında sorumluluk alacakları önemli bir zamana geçecekler. Uzun zamandır kendi istediklerinin olmadığına dair şikayette bulunuyor olabilirler. Kendi sorumlulukları çok ağır ve fazla geliyor olabilir. Diğer yandan sağlık problemleri yaşayan çocuklarımız varsa da şifa enerjisiyle dolu bir yıl olacak. Hayata atılmaları kendi arkadaş çevreleriyle iletişime geçmeleri ve güzel paylaşımlar yapmaları 2021 yılında daha fazla artacak. Bilhassa Ağustos ayı onlar için çok güçlü gelecek ve kendilerini daha motive hissedecekler.Biz ebeveynler olarak Aslan burcu çocuklarımızı topluma ve hayata adım atmaları için desteklemeliyiz. Özellikle dolaplarını değiştirebilir, yeni güzel kıyafetler alabilir, onları adabı muaşeret dersleri verebilir ve kişisel gelişimlerinde onların yanında olduğumuzu ve insanlarla içe içe olduğu anlarda da eğer isterse bir telefon ucunda bizlere ulaşabileceklerinin garantisini vererek onlara belirli liderlik vasıflarını 2021 yılı boyunca vermeye gönüllü olabiliriz.

Başak Burcu Çocukları

Detaycı, eleştirel ve meraklı Başak burcu çocuklarımız, 2021 yılı boyunca hayatlarındaki sorumlulukları daha fazla arttıracaklar. Özellikle çalışmak istedikleri yönlerde ustalaşabilme potansiyelini daha fazla elde edecekler. Bilhassa yeteneklerini bildiğiniz Başak burcu çocuklarınız varsa onları bu yeteneklerin üstatlarının üstatları ile tanıştırmaya çalışın. Örneğin piyano çalabilen bir kızınız varsa bir piyonu üstadıyla onu tanıştırabilir ve bir yol olması için ona bir rehberlik sunabilirsiniz. Diğer yandan Satürn'ü altıncı evlerinde yaşayacakları için evcil hayvan sahibi olabilirler. Evcil hayvanları olan Başak burcu çocuklarınız varsa onların sorumluluklarını daha fazla aldıklarını 2021 yılı boyunca görebilirsiniz. Özellikle kendi sorumluluklarını üstlenmeyi başarmaları için ebeveynleri olarak onların yanında olmaya 2021 yılı boyunca dikkat etmenizi önereceğim.

Terazi Burcu Çocukları

Naif ve sanatsal kabiliyetleri yüksek Terazi burcu çocuklarımız 2021 yılı boyunca hobi ve ilgi alanları hanesinden desteklenecekler. Kendi hayatlarındaki ilgi alanlarını keşfetmek üzerine güzel bir yolculuk yapacaklar. Bu yıl boyunca onların hayatlarında sevgi, değer ve sevdiği işlerle uğraşma becerileri daha fazla yükselecek. Bu hobilerini bir kuruma, bir alana dönüştürmek için siz ebeveynleri onlarla ilgilenebilirsiniz. Bu yıl onlara bu konularda maddi ve manevi destek olabilirsiniz. Teknoloji konusunda ise onlarla aynı dili konuşabilecek alanlar yaratmak, aile içi ilişkilerinde Terazi burcu çocuklarının daha güçlü iletişim kurmalarına bu yıl vesile olacak. Kendi sorumluluklarını alabilmeleri için becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmeleri bu yıl onlar için çok önemli olacak.

Akrep Burcu Çocukları

Belirsizlikten hiç hoşlanmayan her şey net olsun benim olsun diyen sevgili Akrep burcu çocuklarımız bu yıl boyunca aile içi ilişkilerinde bol hareketli bir zaman yaşayacaklar. 2021 yılı onlar için taşınmalı geçebilir. Kendi evlerini, yuvalarını ve hanelerini benimsemeleri oldukça önemli olacak. Aile içi iletişimi arttırabilmeleri ve sağlıklı kalabilmeleri adına siz ebeveynlerin görevi mesuliyeti onların aile ilişkilerini güçlendirmek üzerine olmalı. 2021 yılı boyunca kendi hayatlarında mahrem alanlarını onlara sağlamanız gerekli. Özellikle kendilerine ait bir oda ya da bir çalışma masasının olması onları daha huzurlu ve mutlu kılacak. Evde ne kadar sakin ve sükunet varsa ve güvenilir bir ortam varsa bilin ki Akrep burcu çocuklarınızın topluma açıldığı anda da aynı huzuru ve mutluluğu yakalayabilecekler demektir. Bütün eğitim aile içinden başlar.

Yay Burcu Çocukları

2021 yılının yaramaz çocukları Yaylar bu yıl daha fazla merak sahibi olacaklar. 2021 yılı onlara yeni bir kardeş getirebilir ya da kardeş gibi benimseyebilecek yeni bir dostluk, yeni bir arkadaşlık bağı geliştirmesine vesile olabilir. Yeni bir dil öğrenmek, alan sınırlarını genişletmek tüm yay burcu çocukları için 2021 yılı boyunca önemli olacak. Onları eğitim, bilgi ve çevre hanesi üzerinden geliştirmeyi çaba göstermeliyiz. Siz ebeveynleri olarak onların hayatında arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeleri için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Onları da doğum günü partilerine ya da arkadaşlarıyla görüşmelerine gidip gelmesini sağlayabilir ve onların diğer arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi için bir köprü vazifesi görebilirsiniz.

Oğlak Burcu Çocukları

Büyümüş de küçülmüş dediğimiz sevgili Oğlak burcu çocukları için 2021 yılı birçok sorumluluğun üstesinden gelebilecekleri önemli bir yıl olacak. Siz ebeveynleri olarak Oğlak burcu çocuklarınız için onların parayla arasındaki ilişkisini güzelleştirmeniz ve bu ilişkiyi onlara tanıtmanız için 2021 yılı size verimli gelecek. Onları ayrı bir Kumbara alabilir, onlara kumbara alışkanlıkları kazandırabilir ve onların adına bankada ufak bir hesap açabilirsiniz. Bu yıl onların görev ve sorumlulukları haricinde kendi bedenlerine olan görev ve sorumluluğu da yaşamaları ve verimliliğini arttırmayı yılları. Yani yiyecek ve içecek alışkanlıklarını değiştirebilmek ve onlara doğru alışkanlıklar kazandırabilmek için 2021 yılı güzel fırsatlar getiriyor. Bilhassa kendilerini değerli hissetmek için iki katı çaba sarf ettiklerini görebilirsiniz. Onları hak ettikleri değerleri vererek ödül sistemiyle 2021 yıl sürecinde onları mutlu edebilirsiniz.

Kova Burcu Çocukları

Adalet duygusu yüksek ve merhametli Kova burcu çocuklarımız 2021 yılı boyunca kendi hayatlarında ayakları üzerinde durabilecek önemli ortamlar elde edecekler. Kendi öncelikleri değişebilir ve uzun zamandır yapmayı planladıkları bir eğitime başlayabilirler. Sanatsal bir kabiliyet bir yetenek geliştirebilir ve dış görünüş ve imajlarını değiştirmek isteyebilirler. 2021 yılı boyunca Kova burcu çocuklarımızı özgür bırakmak, onların hayata daha güçlü tutulması ve kendilerini daha iyi hissetmelerine vesile olacak. Kendi kişiliğinden farklı bir yapı ortaya çıkartabilir, biraz vurdumduymaz gözüküyor olabilirler. Fakat onların verdiği her karar için yanında olduğunuzu onlara göstererek en iyi desteği verebilirsiniz. Verdikleri kararları sorgulamalarını sağlamak için onların yanında olmanız gerekli. Eğer onların kararlarını eleştirirseniz kendi özgüvenlerini kazanmaları hususunda onları sıkıntıya sürükleyebilirsiniz. Fakat 2021 yılı kendi özgüvenlerini kazanmaları hususunda onlara çok değerli gelecek.

Balık Burcu Çocukları

Yetenekleri ve bilmiş tavırları ile yaşından daha olgun duran Balık burcu çocukları, 2021 yılı boyunca kendi içlerine kapanacak, yalnız kalmayı isteyecek ve mahrem alanlar elde etmek için uğraşacaklar. Siz ebeveynler olarak 2021 yılı boyunca balık burcu çocuklarınızın kendi mahrem alanlarında olmasını sağlamalısınız. Onlara ait bir oda, bir çalışma masası sağlamanız onların kendi hayatlarını iyi hissetmesine vesile olacak. Diğer yandan kendi başlarına kalmayı, yalnız kalmayı tercih etmeyi, bir evcil hayvan edinmeyi ve iç dünyalarını zenginleştirmeyi bu yıl daha fazla yaşayacaklar. 2021 yılı boyunca onlara kitap alışkanlıkları kazandırabilir, hayata nasıl gelecekleriyle ilgili iyi gözlem yapabilecekleri ortamları götürebilirsiniz. Diğer yıllarda sorumlulukları kendi üzerlerine almayı daha iyi, daha başarılı kılmaları için 2021 yılında kendi iç dünyalarını fazlasıyla zenginleştirmeleri gerekli ve 2021 yılı onların iç dünyalarını zenginleştirmek için en güzel yıl diyebiliyoruz.