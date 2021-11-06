Memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaşları Temmuz zammı sonrası "En düşük öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası güncel memur maaşları tablosunu haberimizde derledik. İşte "En düşük memur maaşı ne kadar?" sorusunun cevabı ve maaş tablosu...