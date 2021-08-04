2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, sınava katılan adaylar için soru ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte KPSS soruları ve ÖSYM takvimine göre sonuç tarihleri

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları adayların erişimine açıldı.



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