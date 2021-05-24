2021 LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi

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Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.

ÖĞRENCİLER LGS'YE KENDİ OKULLARINDA GİRECEK



6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum hâlinde yapılacak sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler geçen yılda olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler.