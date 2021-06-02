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2021 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 LGS nasıl olacak? MEB, LGS kılavuzunu yayımladı!

2021 LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? sorusu 2021 LGS adayları tarafından merak ediliyor. Milyonlarca ortaokul öğrencisinin yakından takip ettiği 2021 LGS sınavına sayılı günler kala pandemi tedbirleriyle LGS sınavının nasıl olacağı araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021 LGS hakkında merak edilenler için bir LGS kılavuzu yayımladı

2021 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 LGS nasıl olacak? MEB, LGS kılavuzunu yayımladı!

"LGS sınavı nasıl olacak? LGS ne zaman, saat kaçta?" soruları LGS adaylarının gündeminden düşmüyor. Bütün bir yılı pandemi koşullarında sınava hazırlanarak geçiren LGS adaylarının merak ettiklerinin cevabını vermek için MEB hareket geçti ve LGS kılavuzunu yayımladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan MEB LGS kılavuzuna göre LGS sınavı hakkında merak edilen soruların cevabı...

2021 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleşecek.

6 Haziran 2021'de gerçekleşecek olan sınavda ilk oturum 09:30'ta başlayacak ve 75 dakika sürecek.

2021 LGS ikinci oturum 11:30'ta başlayacak ve 80 dakika sürecek.

MEB LGS KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" dedi

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklamalarına göre 2021 LGS sınavı 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

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